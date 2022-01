Malediven: Was im Paradies die Langeweile stört

Das rote Leuchten der Korallen fehlt

Die Unterwasserwelt der Malediven ist für jemanden, der zum ersten Mal dort ist, eine Wucht, auch wenn man nur schnorchelt und nicht mit Pressluftflasche taucht. Tausende Fische in Tausenden Farben. Nur die Korallen leuchten nicht mehr. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben zu hohe Wassertemperaturen durch einen außergewöhnlichen El-Niño-Effekt zur Korallenbleiche geführt. Übrig waren nur noch deren weiße Skelette. Doch die Korallen beginnen sich langsam zu erholen. Im Niyama-Resort, das wie Naladhu zur Anantara-Hotelgruppe gehört, werden Korallen gezüchtet. Wer in Naladhu in Ruhe schnorcheln möchte, fährt mit dem Shuttleboot am besten fünf Minuten zur unbewohnten Insel Gulifushi. Man taucht dort an die Kante des Riffs und sieht Hunderte Meter in die schwarzen Tiefen des Indischen Ozeans und ist plötzlich Auge in Auge mit Frida. „Das ist unsere Meeresschildkröte, sie kommt immer wieder nach Gulifushi“, erzählt der Lifeguard der Insel.