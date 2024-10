Urlaub in Österreich steuert heuer auf ein Rekordjahr zu

Heuer brummt der Tourismus in Österreich ordentlich. Im August, dem wichtigsten Monat der Sommersaison, sind die Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 21,07 Millionen gestiegen. Von Jänner bis August 2024 wurden 115,63 Millionen Nächtigungen gezählt, das ist ein Plus von 1,7 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Das ist das höchste jemals erhobene Ergebnis für die ersten acht Monate des Jahres und übertrifft den bisherigen Rekordwert von 2019“, sagt Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Auf Gäste aus dem Ausland entfielen im August fast drei Viertel der Nächtigungen. Spitzenreiter bei den Gästen waren die Deutschen, vor den Niederländern und den Italienern. Der Zuwachs bei den deutschen Gästen betrug sogar 4,1 Prozent. Ein Minus von 6,5 Prozent war bei den Niederländern zu verzeichnen.