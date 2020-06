Urlaub daheim ist heuer der Renner

Urlaub

Urlaub

Oberösterreich

Bliem

Steiermark

Wien

Auffällig: Vor allem Steirer selbst machen vermehrt in der. Ihr Anteil bei den Inländernächtigungen kletterte heuer auf 34,2 Prozent. In keinem anderen Bundesland machen so viele Einheimische daheim – zumindest für ein paar Tage –. Inetwa sind es nur 26 Prozent.erklärt die touristische Heimatverbundenheit seiner Landsleute mit der Angebotsvielfalt – „Berge, Thermen, Wein – da ist für jeden was dabei“. Wie kaum ein anderes Bundesland wirbt dieaktiv mit eigenen Großveranstaltungen in Großstädten wieum den inländischen Gast.

Weniger gut lief es trotz massiver TV-Werbung bisher in Kärnten, wo die Ankünfte im heißen Juli gegenüber dem Vorjahr sogar leicht zurückgingen. Ein deutliches Plus gab es lediglich bei den Campinggästen. Von Mai bis Juli buchten sogar um 4,3 Prozent weniger Österreicher einen Kärnten-Urlaub als im Vorjahr. Der zunehmend unter Druck stehende Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse hofft, mit einem starken August und September den Gästerekord des Vorjahres doch noch zu erreichen.

Insgesamt rechnet die Tourismus-Branche für die Sommersaison mit einem Plus von zwei bis drei Prozent gegenüber 2012. „Der Aufwärtstrend sollte anhalten“, ist Schenner optimistisch. Die Buchungslage in den Wandergebieten sei hervorragend. Die anhaltende Krise in Reiseländern wie Ägypten oder Tunesien dürfte einen zusätzlichen Urlauber-Schub bringen.

Wichtigste und sehr treue Urlaubsgäste bleiben die Deutschen, auf die noch immer mehr als ein Drittel aller Nächtigungen entfällt. Wieder mehr Gäste kommen heuer aus den USA und Großbritannien, etwas weniger aus den Niederlanden.