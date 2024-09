Unwetter: Agrana verschiebt Start der Zuckerrübenverarbeitung

Die großflächigen Überschwemmungen wirken sich auch auf die Zuckerrüben-Ernte aus. Die Wettersituation lasse derzeit keine Zuckerrübenernte zu, heißt es beim heimischen Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana. Deshalb werde der ursprünglich für diese Woche geplante Start der Zuckerrübenkampagne um mindestens eine Woche verschoben, so Agrana-Sprecher Markus Simak zur APA.

Bei der sogenannten "Rübenkampagne" verarbeiten die Zuckerfabriken im Herbst und Winter die Rüben zu Zucker. In der Agrana-Zuckerfabrik Tulln gebe es an mehreren Stellen am Werksgelände einen Wassereintritt, die Lage sei aber "aktuell unter Kontrolle", sagte der Agrana-Sprecher. In der Zuckerfabrik Leopoldsdorf im Marchfeld gibt es laut Agrana "derzeit keine wetterbedingte Einschränkung".