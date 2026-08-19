460 Prozent Kursplus: Roboter-Börsengang bricht Rekorde

Der chinesische Roboterhersteller Unitree hat am Mittwoch einen rasanten Börsenstart hingelegt. Der Hersteller eröffnete am Mittwoch an der Börse in Shanghai 629 Prozent über dem Ausgabepreis . Im Vormittagshandel lag das Plus bei noch rund 500 Prozent und schloss am Ende des ersten Handelstages mit einem Plus von rund 460 Prozent .

8.000-fach überzeichnet

Auf die Aktien von Unitree herrschte ein großer Ansturm. Die für Privatanleger vorgesehene Online-Tranche war mehr als 8.000-fach überzeichnet. Das bedeutet, dass vor dem Börsengang mehr Kaufaufträge von Investoren eingegangen sind, als es überhaupt Aktien zum Verkauf gab. Die Firma ist der erste Hersteller humanoider Roboter an einer Börse auf dem chinesischen Festland und am Umsatz gemessen der größte Hersteller weltweit. Bei dem Börsengang nahm das Unternehmen umgerechnet rund 780 Millionen Euro ein.

Unitree wurde 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründet. Bekannt wurde das Unternehmen mit vierbeinigen Roboterhunden und durch menschenähnlichen Roboter. Sie können tanzen, rennen und Kampfsportbewegungen nachmachen. In Österreich gibt es die Basisvariante „Unitree G1 Base“ für über 27.000 Euro zu kaufen. Bessere Modelle sogar für bis zu 70.000 Euro.