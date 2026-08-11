Hype um Börsengang der boxenden Roboter aus China

Ein regelrechter Hype herrscht um den Börsengang des chinesischen Herstellers humanoider Roboter Unitree. Privatanleger hätten bei der Zeichnung rund 8.300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, teilte die Shanghaier Börse mit. Unitree will mit dem Börsengang gut sechs Milliarden Yuan, umgerechnet fast 770 Mio. Euro einnehmen. Ein Termin für den ersten Handelstag steht laut Angaben vom Dienstag zunächst nicht fest.

Roboter als TV-Stars Unitree zählt zu den bekannten jungen Technologieunternehmen Chinas. Humanoide Roboter des Unternehmens traten bei der Frühlingsfest-Gala des Staatssenders CCTV auf. Zudem verbreiteten sich Videos der Roboter mit Saltos, Boxkämpfen und Laufübungen in sozialen Netzwerken.

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Das Unternehmen mit Sitz in der ostchinesischen Stadt Hangzhou baut neben humanoiden Robotern auch vierbeinige Roboterhunde. Auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besuchte Unitree bei seiner letzten China-Reise. Viele Anbieter, kleiner Markt Humanoide Roboter gelten als Zukunftsfeld und sollen später unter anderem in Fabriken, Lagerhallen, Geschäften und Haushalten eingesetzt werden. Auch der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet unter der Führung von Elon Musk an einem humanoiden Roboter namens Optimus.

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Der Markt befinde sich jedoch noch am Anfang; in China gebe es zahlreiche Hersteller, während ein breiter produktiver Einsatz humanoider Roboter bislang ausstehe.

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