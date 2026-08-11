Hype um Börsengang der boxenden Roboter aus China
Ein regelrechter Hype herrscht um den Börsengang des chinesischen Herstellers humanoider Roboter Unitree. Privatanleger hätten bei der Zeichnung rund 8.300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, teilte die Shanghaier Börse mit.
Unitree will mit dem Börsengang gut sechs Milliarden Yuan, umgerechnet fast 770 Mio. Euro einnehmen. Ein Termin für den ersten Handelstag steht laut Angaben vom Dienstag zunächst nicht fest.
Roboter als TV-Stars
Unitree zählt zu den bekannten jungen Technologieunternehmen Chinas. Humanoide Roboter des Unternehmens traten bei der Frühlingsfest-Gala des Staatssenders CCTV auf. Zudem verbreiteten sich Videos der Roboter mit Saltos, Boxkämpfen und Laufübungen in sozialen Netzwerken.
Das Unternehmen mit Sitz in der ostchinesischen Stadt Hangzhou baut neben humanoiden Robotern auch vierbeinige Roboterhunde. Auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besuchte Unitree bei seiner letzten China-Reise.
Viele Anbieter, kleiner Markt
Humanoide Roboter gelten als Zukunftsfeld und sollen später unter anderem in Fabriken, Lagerhallen, Geschäften und Haushalten eingesetzt werden. Auch der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet unter der Führung von Elon Musk an einem humanoiden Roboter namens Optimus.
Der Markt befinde sich jedoch noch am Anfang; in China gebe es zahlreiche Hersteller, während ein breiter produktiver Einsatz humanoider Roboter bislang ausstehe.
KI-Titel als Börsenlieblinge
Der Ansturm auf Unitree ordnet sich in einen allgemeinen Börsenhype um chinesische Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und moderne Computertechnik ein. Ende Juli hatte der Speicherchip-Hersteller CXMT für Aufmerksamkeit gesorgt; die Aktie stieg am ersten Handelstag um 466 Prozent. Auch andere chinesische Entwickler von KI-Chips verzeichneten bei ihren Börsendebüts Kursgewinne von mehreren Hundert Prozent.
Zuletzt schwankten chinesische Technologieaktien laut Text jedoch stark. Nach hohen Kursgewinnen gerieten viele Werte zeitweise deutlich unter Druck; die Börsenaufsicht wurde aktiv, und staatliche Investoren kauften Aktien, um den Markt zu stabilisieren.
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