Chinesischer Chip-Riese CXMT mit Rekordbörsengang

Der chinesische Chiphersteller CXMT hat am Montag ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Die Aktien des Halbleiterfertigers legten in Shanghai zeitweise um mehr als 500 Prozent zu. Die Papiere, deren Ausgabepreis bei 8,66 Yuan (1,12 Euro) lag, notierten zum Handelsschluss bei 49 Yuan (6,36 Euro).

Mit einem Börsenwert von 3,3 Billionen Yuan (rund 427 Mrd. Euro) stieg CXMT damit auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen Festlandchinas auf, noch vor der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die auf den zweiten Platz zurückfiel. Mehr wert ist lediglich der in Hongkong notierte Internetkonzern Tencent, der umgerechnet rund 440 Mrd. Euro auf die Waage bringt.

KI-Speicher

CXMT, das als ChangXin Memory Technologies vor zehn Jahren in Hefei in der ostchinesischen Provinz Anhui gegründet wurde, ist auf die Herstellung von DRAM-Speicher spezialisiert. Die Chips kommen in Computern und Smartphones als Zwischenspeicher von Daten zum Einsatz und sind auch in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von zentraler Bedeutung.

Wegen der hohen KI-Nachfrage konnte das außerhalb Chinas kaum bekannte Unternehmen seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf umgerechnet rund 6,6 Mrd. Euro mehr als versiebenfachen. Bereits im vergangenen Jahr stieg es nach den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix und dem US-Hersteller Micron mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent zum viertgrößten DRAM-Hersteller der Welt auf.

Hoffnungsträger

Das Unternehmen gilt als Hoffnungsträger der chinesischen Regierung, die viel daran setzt, die Abhängigkeit von ausländischen Halbleitern und der dazugehörigen Technologie zu verringern. Seit die USA die Exportkontrollen für Chips und Produktionsanlagen verschärft haben, ist dies umso dringlicher geworden. Von staatlicher Seite wurde CXMT massiv unterstützt. Vor dem Börsengang hielten Regierungsfonds mehr als 36 Prozent der Anteile. Das US-Verteidigungsministerium stufte CXMT vor Kurzem sogar als „chinesisches Militärunternehmen“ ein.

Der Börsengang brachte dem Unternehmen umgerechnet mehr als 7,5 Mrd. Euro ein. Laut dem Börsenprospekt will der Hersteller mit dem Geld seine Produktion ausweiten und Forschung und Entwicklung seiner Chips vorantreiben. Das dürfte auch notwendig sein. Denn technologisch hinkt der Fertiger der Konkurrenz aus Südkorea und den USA hinterher. Vor allem bei Speicherchips für KI-Anwendungen gilt der Rückstand als groß.