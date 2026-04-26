Börsianer: "In Asien fängt eine coole Party an"

KURIER: Wem gehört beim Thema künstliche Intelligenz die Zukunft – USA oder Asien? Oder doch Europa?

Leopold Quell managt den Raiffeisen Asia Opportunities ESG Aktienfonds. Im Podcast „Ziemlich Gut Veranlagt“ von KURIER und kronehit spricht er über Chancen in der Region bei Technologiewerten.

Leopold Quell: Ich bin grundsätzlich jemand, der das Glas halb voll sieht. Ich verstehe aber, dass man Europa leicht abschreiben kann. Wir sehen die Probleme. Aber immerhin sind die Probleme bekannt. Also vielleicht überraschen wir ja noch. Und was die US-Techkonzerne betrifft: Sie geben hunderte Milliarden Dollar im Wettkampf um die beste KI aus. Ich glaube, sie sind sich nicht so im Klaren darüber, ob sie dieses Geld jemals zurückverdienen werden. Das könnte die Chance für innovative Europäer werden.

Wie zum Beispiel Peter Steinberger aus Österreich.

Ja, eine bemerkenswerte Persönlichkeit, dessen KI innerhalb kürzester Zeit eingeschlagen hat.

Wer sind denn die Champions in der KI-Branche?

Man sollte nicht dort hinschauen, wo gefühlt alle hinschauen. Die US-Techunternehmen haben in den letzten Jahren unglaublich tolle Innovationen und unglaubliche Margen und Gewinne hervorgebracht, Hut ab. Deswegen sind sie wohl zurecht in allen globalen Indizes riesig fett gewichtet. Wir glauben aber nicht, dass sie das nochmal in dieser Form in den nächsten 10 Jahren hinkriegen.

Also wer dann?

Unternehmen, die auf Speicherchips für KI spezialisiert sind. Neben Micron aus den USA sind das SK Hynix und Samsung Electronics aus Südkorea. Dann gibt es noch Rechenzentren und für diese benötigt man viel Kühlung. Asia Vital Components etwa stellt Kühlsysteme auf Wasserbasis her. Da gibt es nur zwei, drei Konkurrenten weltweit.

Wie sind die Bewertungen in Asien vergleichen mit den USA im Techsektor?

Seit 15 Jahren sind asiatische Aktien wesentlich billiger. Man könnte aber auch sagen, aus gutem Grund. Und nur weil etwas billig ist, heißt es nicht, dass das automatisch stark steigt. Ich sage also nicht, kauft sie, weil sie billiger sind, sondern aus Asien kann bei einem Bärenmarkt weniger Luft entweichen, weil einfach weniger Luft drinnen ist.