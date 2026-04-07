Samsung verdient in drei Monaten so viel wie im gesamten Jahr 2025

Das ist mehr, als Samsung im gesamten vergangenen Jahr verdiente, und acht Mal so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 68 Prozent auf umgerechnet 77 Mrd. Euro . Für das laufende zweite Geschäftsquartal rechnet der Konzern neuerlich mit einem Rekordgewinn.

Samsung profitiert stark von den durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich gestiegenen Preisen für Speicherchips. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet der südkoreanische Elektronikkonzern einen operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won (rund 33 Mrd. Dollar) .

Bauboom bei Rechenzentren

Samsung ist der weltgrößte Anbieter von Speicherchips. Durch den Bauboom bei KI-Rechenzentren kann die Branche den Bedarf derzeit nicht decken. Das treibt die Preise in die Höhe. Im ersten Quartal haben sie sich etwa bei Chips für Server fast verdoppelt. Die Chip-Sparte steuerte im zum Jahresbeginn 95 Prozent zum Konzernergebnis bei.

Handy-Geschäft stockt

Im Smartphone-Geschäft ging der operative Gewinn auf umgerechnet 2,3 Mrd. Euro zurück, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Marktforscher erwarten für das laufende Geschäftsjahr in dem Bereich einen Absatzrückgang, weil Konsumentinnen und Konsumenten wegen gestiegener Gerätepreise mit Neuanschaffungen zuwarten. Hinter Apple ist Samsung der weltweit zweitgrößte Anbieter von Smartphones.

Für die weitere Entwicklung der Samsung-Gewinne sei entscheidend, ob der Konzern langfristige Lieferverträge zu den aktuellen Preisen abschließen könne, sagte der Analyst Ryu Young-ho vom Finanzdienstleister NH Investment. Denn die Kämpfe im Nahen Osten könnten den Ausbau von Rechenzentren verlangsamen.

Daher könnten die Preisaufschläge für Speicherchips ihren Höhepunkt eventuell bereits erreicht haben. Samsung setzt vor allem in seine margenstarken KI-Hochleistungsspeicher große Hoffnungen.