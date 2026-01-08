Dank KI-Computerchips: Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Samsung Electronics prognostiziert in seinem aktuellen Geschäftsbericht einen historischen Rekordgewinn. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das vierte Jahresquartal von rund 20 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) aus.

Samsung prognostiziert Rekordgewinn: Höchster Wert der Geschichte

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies eine Verdreifachung des Gewinns dar - und den höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je für ein Geschäftsquartal erzielen konnte.