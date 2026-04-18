Roboter-Halbmarathon soll Chinas Stärke in Wachstumsbranche zeigen

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Robotik gilt als große Wachstumsbranche. Bereits heute ist der weltweite Markt für Roboter laut Mordor Intelligence 88,27 Milliarden US-Dollar schwer. Bis 2031 soll sich der Wert auf über 218 Milliarden Dollar fast verdreifachen. China will in dem Geschäft eine bedeutende Rolle spielen. Ein Lauf-Event am Sonntag in Peking soll ein Aushängeschild dafür sein, welche Fortschritte chinesische Robotikunternehmen machen.

Sehen, wie sich Roboter weiterentwickelt haben Beim „E-Town Humanoid Robot Half Marathon“ werden mehr als 300 Teilnehmer in menschenähnlicher Form erwartet. Sie sollen eine 21 Kilometer lange Strecke bewältigen, die auch Anstiege enthält und unterschiedlich beschaffenen Untergrund aufweist. „Es wird interessant zu sehen sein, wie sich die Haltbarkeit von Komponenten und die Batterielaufzeiten im Vergleich zum vergangenen Jahr entwickelt haben“, sagt der Technologieberater Georg Stieler gegenüber Reuters.

40 Prozent laufen ohne Fernsteuerung Im vergangenen Jahr wurden noch alle der teilnehmenden Roboter ferngesteuert. Heuer sollen bereits 40 Prozent der Läufer den Kurs autonom bewältigen. Vor einigen Tagen hat es bereits einen Probelauf mit 70 Robotern gegeben. Die Herausforderung ist groß. 2025 kamen nur sechs von 21 gestarteten Robotern ins Ziel, wie Euronews berichtet. Einige Roboter sind schon kurz nach dem Start zusammengestoßen und gestürzt.

Geschwindigkeit ist herausfordernd Der Vorjahressieger nennt sich Tiangong Ultra und wurde vom staatlich unterstützten Center für humanoide Robotik in Peking konstruiert. Der Roboter schaffte die 21 Kilometer in 2:40 Stunden. Zum Vergleich: Menschen benötigen für dieselbe Distanz weniger als halb so viel Zeit. Hohe Geschwindigkeit ist für Roboter noch sehr herausfordernd. „Das Zeitfenster für Wahrnehmung und Entscheidungsfindung ist extrem kurz“, heißt es aus dem Tiangong-Ultra-Team. Zu den größten Problemen der laufenden, künstlichen Wesen zählen überhitzte Gelenke und leere Batterien. Die im Vergleich zum vergangenen Jahr stark gestiegene Teilnehmeranzahl lässt ein großes Spektakel erwarten.