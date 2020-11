UNIQA hat Gewinn in ersten drei Quartalen gehalten

Der UNIQA-Versicherungskonzern ist bisher recht gut durch die Coronakrise gekommen. In den ersten neun Monaten blieb der Vorsteuergewinn (EGT) mit 213,8 Mio. Euro praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr, ebenso das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis mit 166,5 Mio. Euro.

Mitarbeiterabbau

Bis Ende 2022 will der Konzern 600 Mitarbeiter abbauen, großteils in Österreich, war am Mittwochabend bekanntgegeben worden. Insgesamt zählte man per 30.9. mehr als 12.000 angestellte Mitarbeiter.