Unik GmbH aus Niederösterreich übernimmt Lekkerland Österreich

Die Unik GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Gars am Kamp übernimmt den Lebensmittelgroßhändler Lekkerland Österreich. Der Schritt erfolge vorbehaltlich der Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde, wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es auf APA-Anfrage.

Aktiv ist die Unik GmbH im Convenience- und Logistikbereich. Die Unimarkt-Gruppe und die Kiennast Holding GmbH halten je 50 Prozent der Anteile. "Für uns ist der Kauf ein wichtiger, logischer Schritt auf dem Weg zum führenden nationalen Anbieter für umfassende Lösungen bei stationären und automatisierten Vertriebsmöglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Lebensmittel", hielt Julius Kiennast fest.

Wachstum und Ausbau

"Für unsere bestehenden Kunden und die Kunden von Lekkerland ermöglicht der Zusammenschluss den umfassenden Zugriff auf erprobte Lebensmitteleinzelhandels-Konzepte, eine Sortimentsweiterung im Bereich Bio, Regional und Convenience und rund 30.000 sofort verfügbare Artikel", sagte Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider. Know-how und Potenzial von Lekkerland im sogenannten Unterwegsgeschäft sollen Wachstum und Ausbau der aktuellen Marktposition bringen.

Lekkerland war 2019 von der deutschen Billa-Mutter Rewe übernommen worden. Nicht Teil des Deals war damals allerdings das Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers in Österreich mit Sitz in Ternitz im Bezirk Neunkirchen. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte Bedenken angemeldet, woraufhin Rewe den hierzulande operativ tätigen Teil von Lekkerland aus dem Deal ausgliederte.