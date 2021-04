Geschäftsführer Haider übernimmt Unimarkt zu 100 Prozent

Allerdings strebt Haider künftig mehr Franchise- und weniger Eigenstandorte an: Derzeit sind 66 der 129 Filialen Franchise-Läden, 63 eigene. Langfristig sollen es rund 100 Franchise-Filialen werden, dafür nur mehr rund 30 eigene.

Pfeiffer, Spross einer oberösterreichischen Handelsdynastie, zieht sich nach "spannenden, erfolgreichen aber mitunter auch sehr harten Jahren" als Unternehmer aus dem Handelsgeschäft zurück. Er bleibt aber Vorsitzender des Unimarkt-Aufsichtsrats. Sein Großhandel C + C Pfeiffer war 2015 an die Coop-Tochter Transgourmet aus der Schweiz verkauft worden, die Zielpunkt-Kette ging pleite. Georg Pfeiffers Mutter Maria versilberte 2019 ihr "Lebenswerk", die PlusCity in Pasching bei Linz.