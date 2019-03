Unimarkt-Chef: "Marktanteile sind uns egal"

Unimarkt, die ehemalige Schwester der pleite gegangenen Supermarktkette Zielpunkt, ist 2017/’18 tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Ende Februar abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/’19 lief es wieder rund – und das soll in Zukunft auch so bleiben, sagt Geschäftsführer Andreas Haider zum KURIER.

4,2 Millionen Euro betrug der Verlust 2017/’18, es handelte sich dabei jedoch um einen Einmaleffekt. Unimarkt hat Schließungskosten für rund zehn Standorte vorweggenommen, und da wird einiges fällig, wie zum Beispiel die Miete bis Vertragsende, erzählt Haider. Bei unprofitablen Standorten zahle sich das jedoch aus.

Sechs Filialen wurden bereits geschlossen, fünf weitere sollen bis 2020 folgen. Dann wird es nur noch 120 Unimarkt-Filialen geben. „Marktanteile sind uns egal. Wichtig ist, dass wir profitabel bleiben“, sagt Haider. Mittelfristig will er dennoch wieder auf 130 Standorte kommen, 2019 wird je einer in Niederösterreich und einer in der Steiermark eröffnet.

Sorgen habe man sich um Unimarkt aber nie machen müssen. „Wir haben eine gute Finanzierung in der Pfeiffer-Gruppe und 30 Prozent Eigenkapital. Wir sind trotz des vorweggenommenen Reorganisationsbudgets kerngesund“, sagt Haider. Strategisch setzt Unimarkt auf Frische, Regionalität und Bio-Produkte, die Anteile dieser Bereiche sollen steigen. Schwieriger als die Sortimentssteuerung ist die Ausrichtung der Vertriebsstruktur. Diese soll in Richtung Franchise umgebaut werden. Allerdings: Verlässliche Partner sind sehr schwer zu finden. Deshalb schielt Haider auf seine Marktleiter.