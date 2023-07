UniCredit will 500 Millionen Euro an Kosten einsparen

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit plant, weitere 500 Millionen Euro an Kosten zu senken, um die höher als erwartete Inflation auszugleichen. Wie italienische Medien am Dienstag berichteten, will die Mailänder Großbank die Automatisierung beschleunigen und in Digitalisierung und Effizienz investieren. Auch Outsourcing-Verträge werden geprüft.