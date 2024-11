Störungen bei Bank-Austria-Kunden: Plötzlich war das Konto leer

Bei der UniCredit Bank Austria kommt es derzeit bei zahlreichen Kunden zu gröberen Störungen beim Onlinebanking. "Sparkonten werden derzeit nicht angezeigt", lautet der Titel einer Nachricht, die an alle Kunden in der Mobile Banking App gerichtet ist. "Auf Grund einer notwendigen Umstellung werden Sparkonten in 24You, MobileBanking und BusinessNet derzeit nicht angezeigt. An der Wiederherstellung der Services wird bereits gearbeitet."