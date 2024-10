Robert Zadrazil: "Europa braucht starke Banken"

Wenn die Zinsen steigen, sieht man das beim Kredit sehr schnell, beim Sparbuch erst spät. Umgekehrt: Wenn die Zinsen sinken, sieht man es beim Sparbuch sehr schnell, beim Kredit sehr langsam. Was entgegnen sie der Kritik?

Dass sie falsch ist. Variable Kredite sind in aller Regel an Indikatoren gebunden wie den 3-Monats-Euribor. Die Raten steigen oder sinken, das ist eigentlich eine klare Automatik aus dem Kreditvertrag. Beim Sparen war Österreich eines der Länder, die die gestiegenen Einlagenzinsen am schnellsten weitergegeben haben, was wahrscheinlich auch am Wettbewerb liegt. Leider vermischen viele in der Diskussion Spareinlagen mit täglich fällig oder Geld auf dem Gehaltskonto. Das sind beides keine Sparformen.

Glauben Sie, ist die Inflation jetzt endgültig besiegt?

Die Teuerung ist stark zurückgegangen, weil die Auswirkungen der zu hohen Energiepreise jetzt zurückgegangen sind. Das Wort „besiegt“ ist mir zu martialisch, aber ich glaube, wir haben die Inflation ganz gut im Griff. Jetzt muss der Fokus der Politik, wie auch der Zentralbank, auf Wachstum liegen.