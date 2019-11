Unglaublich: Deutscher Pannenflughafen soll tatsächlich eröffnet werden

Und Lütke Daldrup verhandelte Verträge mit entscheidenden Baufirmen neu, wie etwa Bosch oder der Stuttgarter Technikfirma ROM, die auf Tage- oder Stundenbasis immer wieder an neuen Mängeln herumgeschraubt hatten. Erstmals gab es auch relevante Vertragsstrafen.

Im Gespräch mit der WELT hatte Lütke Daldrup vor kurzem gesagt: „Die restlichen Kabelmängel sollen noch in diesem Jahr abgearbeitet werden.“ Inzwischen steht laut WELT-Reportage aber fest, dass das nicht zu schaffen sein wird. „An manchen Stellen herrscht noch zu viel Durcheinander. So hat die Firma ROM etwa Notstromleitungen in die gleichen Kabeltrassen gelegt wie die Standard-Stromleitungen. Würde also ein Kabelkanal durchschmoren, fallen beide Systeme aus.“

Brandschutz noch ein Problem

Damit nicht genug: An der Schnittstelle zwischen dem unterirdischen Bahnhof und dem Hauptterminal würden die Brandschutzanlagen noch nicht so zusammenarbeiten wie sie sollen, die Entrauchung funktioniere nicht richtig. „An anderer Stelle werden noch Motoren für so genannte Rauchschürzen ausgetauscht – das sind Vorhänge, die im Brandfall aus der Decke fahren und Verwirbelungen verhindern sollen“, so die WELT-Analyse.

Wie auch immer: Auf einer Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft soll heute um 17.00 Uhr der neue Eröffnungstermin festgelegt werden.