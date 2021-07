Uneinigkeit über die Zukunft des Verkehrs wächst

Deshalb gibt es von Schramböck auch ein klares Ja zu Inlandsflügen. „Aus meiner Sicht braucht der Standort das.“ Wegen der Rolle der Flughäfen wie Innsbruck, Salzburg und Graz und aus Gründen der Standortattraktivität.

„Es handelt sich bei Inlandsflügen ja meist um Anschlussflüge“ – davon hänge auch die Erreichbarkeit der Märkte und Regionen ab, gerade für Geschäftskunden. Anstatt das Verkehrsangebot, das es gibt, zu begrenzen, gelte es, dasselbe umweltfreundlicher zu machen – etwa durch das Vorantreiben synthetischer Kraftstoffe.

Nur AUA hat Inlandsflüge

Zum Hintergrund: Aktuell ist die Austrian die einzige Airline, die Inlandsflüge bereitstellt. Bereits aus dem Angebot gestrichen wurden die Verbindungen Wien-Salzburg und Wien-Linz. Im Zuge der AUA-Rettung wurde kommuniziert, dass die Airline auch die Verbindungen Wien-Klagenfurt und Wien-Graz auflassen muss, wenn es eine entsprechende Zugverbindung von unter drei Stunden als Alternative auf der Strecke gibt.

Die gebe es mit der Fertigstellung des Koralmtunnels ab 2028. Gewessler sehe generell das Ziel langfristig in der Verlagerung der Inlandsflüge auf die Bahn. Ein generelles Verbot von Inlandsflügen habe man aber so nie gefordert, so ein Sprecher.