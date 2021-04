Frankreich will viele Inlandsflüge fast komplett verbieten

Frankreich macht ernst in Sachen Klimaschutz - zumindest was die Emissionen aus dem Flugverkehr betrifft. In einer hitzigen Debatte in der Nationalversammlung hat sich das Parlament darauf geeinigt, bestimmte Inlandsflüge schon bald komplett zu verbieten.

Betroffen sind all jene Verbindungen, die mit dem Zug in weniger als 2,5 Stunden zu erreichen sind. Betroffen sind davon etwa die Strecken zwischen Paris und Nantes, Lyon oder Bordeaux. Ganz einstellen müssen die Fluglinien die Routen freilich nicht. Gäste, für die die innerfranzösische Strecke einen Anschluss- oder Zubringerflug darstellt, sollen die Flüge weiterhin verwenden können.