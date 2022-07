Und die Spritpreisbremse wirkt doch!

Seit Anfang Juni gibt es in Deutschland eine Spritpreisbremse. Begrenzt bis Ende August, also während der verkehrsintensiven Sommerferien. Auch wenn sie anfangs nicht den gewünschten Effekt gezeigt hat, so erreicht sie mittlerweile die gewünschte Wirkung. Benzin ist im Nachbarland so günstig wie vor Kriegsbeginn. Autofahrer tanken im Durschnitt um knapp 20 Cent je Liter günstiger als in Österreich.

Hier zu Lande preist die Bundesregierung indes ihre Einmalzahlungen für private Energiekunden. Und kündigt für Herbst einen Strompreisdeckel an. Eh okay, nur alles spät und an den Autofahrern ohnehin vorbei.

Und obendrein lässt sie nicht von der zusätzlichen Co2-Steuer ab. Vizekanzler Werner Kogler betont erneut, diese werde fix im Oktober kommen. Dann kostet Sprit auf einen Schlag um rund acht Cent je Liter mehr. Angesichts der ohnehin schon hohen Treibstoffpreise und der hohen Inflation eine Fehlentscheidung. Aber vielleicht bringt die bevorstehende Landtagswahl in Tirol im September noch ein Umdenken.