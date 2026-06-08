Umwelthilfe fordert KBA-Eingreifen: Neue Vorwürfe gegen KTM-Enduros

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erhöht den Druck auf den österreichischen Motorradhersteller KTM: Die NGO hat beim deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Antrag auf behördliches Einschreiten eingebracht. Der Vorwurf wiegt schwer: KTM soll Enduro-Motorräder „ohne gültige Typgenehmigung“ in den Verkehr gebracht haben – weil Maschinen, die offiziell nur in einer stark gedrosselten Variante genehmigt wurden, in der Praxis systematisch in eine leistungsstärkere Version umgebaut würden. Auslöser ist eine gemeinsame Recherche von Climate Whistleblowers und dem ZDF („frontal“) mit internationalen Medienpartnern. Dabei geht es um eine mutmaßliche „Alibi“-Homologation: Laut DUH werde eine gedrosselte Version typgenehmigt, gleichzeitig aber ein Umrüstset samt anderer Motorsoftware mitgeliefert bzw. über Händler verfügbar gemacht. Damit, so die Kritik, steigen Leistung, Lärm und Schadstoffausstoß deutlich über die genehmigten Werte.

Nach Angaben der DUH könnten mindestens 32 Enduro-Modelle verschiedener Baujahre betroffen sein. In Deutschland seien bis zu 25.000 Fahrzeuge zugelassen, die „allem Anschein nach“ nicht dem genehmigten Zustand entsprechen. Zur Erklärung: Eine Typgenehmigung ist die behördliche Bestätigung, dass ein Fahrzeugtyp die gesetzlichen Anforderungen (u. a. Emissionen, Geräusch, Sicherheit) erfüllt. Fahrzeuge dürfen im öffentlichen Verkehr grundsätzlich nur betrieben werden, wenn sie der genehmigten Ausführung entsprechen. Änderungen an Software oder Abgas-/Geräuschkomponenten können die Zulassung beeinträchtigen.

„Abschreckende Sanktionen“ gefordert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch spricht von einer Verkaufsstrategie, die auf illegale Zulassungen angelegt sei. Die Umweltorganisation verlangt vom KBA eine umfassende Untersuchung sowie „wirksame Maßnahmen“ zur Beseitigung der Rechtsverstöße – bis hin zum Widerruf von Typgenehmigungen und „abschreckenden Sanktionen“ gegen den Hersteller. Brisant: Laut DUH müssten Käuferinnen und Käufer eine Erklärung unterschreiben, die Maschinen nicht im Straßenverkehr, sondern nur im Wettbewerb oder abseits öffentlicher Wege zu nutzen. Nach Ansicht der Umwelthilfe entbindet das den Hersteller aber nicht von Verantwortung, wenn Fahrzeuge und Zubehör von vornherein auf eine Entdrosselung ausgerichtet seien.