KTM-Chef Neumeister: "Ja, es gab Managementfehler"

Gottfried Neumeister, seit Anfang September 2024 im Vorstand der KTM AG und seit Jänner alleiniger CEO, kritisiert in einem Interview das Management der letzten Jahre: "KTM hat über Jahrzehnte das Ziel verfolgt, der Beste zu sein. Leider ist man von diesem Ziel in den letzten Jahren ein wenig abgekommen", so Neumeister gegenüber dem Wirtschaftsmagazin trend. Der Motorradhersteller habe Kundenorientierung und Qualität zugunsten der Größe vernachlässigt, so Neumeister.

"Man muss selbstkritisch sein" Die Folge: Ein ganzer Jahresbestand an Motorrädern, 270.000 Bikes, wurden auf Lager produziert. Mit dem Einstieg ins Fahrradgeschäft und der Expansionsstrategie habe sich KTM zudem "verzettelt", so Neumeister: "Ja, es gab Managementfehler, und ich finde, man muss selbstkritisch sein, weil sonst kann man gar nicht aus einer Krise lernen. Das Management hat selbst persönlich die Konsequenzen daraus gezogen. Für uns ist wichtig, dass wir den Kunden wieder in den Mittelpunkt stellen." Nach der Rettung durch den langjährigen indischen KTM-Partner Bajaj und dem Wiederhochfahren der Produktion im Innviertel im Juni sieht sich das neue Management auf einem guten Weg. 2026 werde zwar weiter Verluste bringen, 2027 aber Cashflow-positiv sein; auch ein positives operatives Ergebnis (Ebit) soll übernächstes Jahr bereits wieder erwirtschaftet werden.

