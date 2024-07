Weniger Papier, weniger Bürokratie: Initiative zur Abschaffung der Kassazettel

Der Wirtschaftsbund fordert nun konkret die Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Beträge unter 30 Euro und will damit laut eigener Aussage "ein Zeichen gegen Bürokratie und Müll beim täglichen Einkauf" setzen. Laut einer IMAS-Befragung würden das knapp zwei Drittel der Konsumenten und Unternehmen befürworten.

2.000 Fichten pro Jahr

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger: "Bei Beträgen unter 30 Euro handelt es sich meist um Dinge des täglichen Bedarfs, und die Rechnungen werden oft nicht mitgenommen. So kann beispielsweise der Kaffee to go in der Früh einen Papierverbrauch von 560.000 Kilometern pro Jahr produzieren, was etwa 2000 Fichten entspricht. Diesem unnötigen Verbrauch kann man durch die Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Kleinbeträge Einhalt gebieten. Durch die Registrierkassenpflicht sind die Kassen ohnehin direkt mit dem Finanzministerium verbunden, wodurch alle Transaktionen automatisch gemeldet werden. Daher ist die Gefahr von Schwarzumsätzen gebannt."