Wer eine Rechnung will, der soll aber auch weiterhin eine in ausgedruckter Form bekommen, so Egger. „Wer keinen Papierbeleg braucht, der soll künftig darauf verzichten können ebenso wie der Dienstleister selbst.“ Dem WB-Generalsekretär schwebt „eine technische Lösung in Form eines QR-Codes vor, der bei Bedarf am Display sichtbar ist. Dieser QR-Code dient dann natürlich auch der Finanzbehörde zur Kontrolle.“

2020 gab es laut Finanzministerium (BMF) „coronabedingt praktisch keine Kontrollen der Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht“ . Die Belegpflicht gilt mittlerweile europaweit – in unterschiedlichen Ausformungen. Besonders strikt handhaben es die italienischen Behörden. Dort wird von der Polizei kontrolliert, ob ein Kunde seine Rechnung mitgenommen hat. Im Gegensatz zu Österreich drohen in Italien bei Verstößen sogar Strafen.

Erst letztes Jahr führte Deutschland – nach österreichischem Vorbild – die Bonpflicht ein. Während in Österreich die Umsätze dezentral gespeichert werden, muss in Deutschland jede Kassa bei dem eigens geschaffenen Amt registriert sein, so das BMF. In Ungarn wiederum ist jede Registrierkasse mit einer Box versehen und direkt mit dem Finanzamt verbunden.