Gegen Müllberge: Diskussion um Kassenbons für Kleinbeträge

Die sind ein Groscherlgeschäft. „Im Schnitt dauert eine Kauftransaktion 14 Sekunden, der durchschnittliche Kaufbetrag liegt bei 2,65 Euro, so gut wie keiner gibt mehr als 5 Euro aus“, sagt Manuel Schätzer. Er ist Ernährungswissenschafter und Sprecher für rund 160 Schulbuffets in Österreich. Deren Betreiber haben nicht viel Zeit fürs Geschäft. Laut seinen Berechnungen summieren sich die Pausenzeiten auf gerade einmal 14,8 Netto-Verkaufstage pro Schuljahr, in denen der Jahresumsatz eingespielt werden muss. Zeit zum Verteilen von Zetteln bleibe da keine – „es nimmt auch kein Schüler einen Bon mit“. Selbige würden oft direkt in den Mülleimer wandern.

Papier sparen

Die Befreiung von der Bonpflicht für kleinere Beträge nach dem Vorbild Frankreichs würde Kosten und viel Papier einsparen. „30 Euro wie in Frankreich zu fordern, wäre aber illusorisch“, ist sich Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer, bewusst. Sie wünscht sich dafür zumindest eine Ausnahme für Kleinbeträge bis 10 Euro.

„Wir sind speziell eine Branche, in der die Kunden die Belege nicht mitnehmen“, sagt Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten. Ein bis zwei Kassenbon-Rollen pro Woche und Trafik würden da sinnlos ausgedruckt. Er tritt für eine Ausnahme von Einkäufen bis zu 20 Euro ein. Der Kunde könne jederzeit einen Ausdruck fordern. Wenn er etwa ein Feuerzeug gekauft hat, für das eine Gewährleistungspflicht gilt.