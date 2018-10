Umsiedler-Schicksal: Wenn die Kohle ein ganzes Dorf auffrisst

In Neu-Etzweiler hat die alte Kirchturmspitze überlebt. In Immerath-neu läuten vier Bronzeglocken aus der alten Kirche, obwohl die neue auf Kapellengröße geschrumpft ist. Und in Manheim-neu wurde die kleine Kapelle, die an der Hauptstraße stand, Stein für Stein abgebaut und an den neuen Standort transferiert. Es sind solche Symbole, an die sich nostalgische Bewohner klammern, wenn ihr Heimatort dem Tagebau zum Opfer fällt.

Noch immer werden im Rheinischen Revier ganze Dörfer abgesiedelt, die der Kohle-Abbau förmlich auffrisst. Tausende Menschen müssen sich darauf einstellen, einige Kilometer weiter eine neue Heimat zu finden.

Wolfgang Eßer (61) erlebt das jetzt schon zum zweiten Mal: Sein Heimatort Königshoven wurde 1975 dem Revier Garzweiler I einverleibt, das ist etwa 20 Kilometer Luftlinie nördlich vom Hambacher Forst. Damals habe der Tagebau noch fast 40 Prozent der lokalen Bevölkerung Arbeit gegeben, heute sind es durch den Maschineneinsatz deutlich weniger geworden. Aber samt Lieferfirmen und Bauindustrie sei RWE immer noch „ein gewichtiger Faktor“ für den Arbeitsmarkt in der Region, sagt Eßer.

Vereinsleben gerettet

Der Bundeswehr-Soldat wusste, worauf er sich einließ, als er 1984 nach Manheim zog. Schon damals war klar, dass auch die dort lebenden 1660 Einwohner einmal verpflanzt würden. Jetzt ist es soweit. Nicht alle kommen mit, einige ältere Mitbürger zogen lieber in betreute Wohnheime oder zu Verwandten. Oder erfüllten sich den Lebenstraum, in der Pension an der Nordsee zu leben.

Der Rest der Bewohner wollte vor allem eins: Möglichst rasch den Schlussstrich ziehen. Die Umsiedlungsaktion läuft zwar noch bis 2022, aber 90 Prozent der Manheimer sind jetzt schon im neuen Ort gelandet, der ungefähr fünf Kilometer weiter im Südosten liegt. Für Sentimentalität bleibt da wenig Zeit. „Emotional ist es, wenn die Spielplätze verschwinden, wo wir als Kinder jeden Strauch kannten.“