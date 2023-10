Umsetzung startet: 100 Millionen Euro mehr aus globaler Mindeststeuer

Beispielsweise könnte Ungarn jetzt entweder seine Effektivbesteuerung auf 15 Prozent anheben oder Österreich könnte sich die Differenz holen, wenn sich die Muttergesellschaft des besteuerten Unternehmens in Österreich befindet. Dadurch soll für Konzerne der Anreiz sinken, Geschäftsaktivitäten samt Gewinnanteilen in solche Niedrigsteuerländer zu verschieben – wobei es vor allem um die großen Digitalkonzerne wie Google geht.

Im Umkehrschluss stärkt das auch den Investitionsstandort Österreich, ist Brunner überzeugt. „Die globale Mindestbesteuerung sorgt für mehr Gerechtigkeit. Wir verhindern damit künftig unfaires Steuerdumping und in Kombination mit der Senkung der Körperschaftssteuer von 25 Prozent auf 23 Prozent machen wir Österreich im internationalen Standort-Wettbewerb noch attraktiver. Daher wird für Unternehmen die Verlagerung von Betriebsstätten in Niedrigsteuerländer unattraktiver. Wir stärken damit die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze und das Steueraufkommen in Österreich.“

Hier erwarten sich Brunner und Steuersektionschef Gunter Mayr rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Freilich entgehen dem Bundeshaushalt durch die gleichzeitige Senkung der Körperschaftssteuer in Österreich nach Schätzungen rund 800 Millionen Euro im Jahr.