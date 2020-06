Umsatzzuwachs bei Elektronikfirma Keba

Die oberösterreichische Elektronikfirma Keba mit Hauptsitz in Linz hat im per 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr wieder zugelegt. Der Umsatz ist um insgesamt 23 Prozent oder 70 Mio. auf 373,5 Mio. Euro gewachsen. Über das Ergebnis werde wie immer erst im Dezember berichtet, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerhard Luftensteiner im Jahrespressegespräch am Donnerstag in Linz.

Im Umsatz ist auch die seit Ende Dezember 2018 zur Keba Gruppe gehörende ehemalige LTI Motion enthalten. Die Zahl der Mitarbeiter ist im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 1.732 annähernd gleich geblieben. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung stieg von knapp 50 auf 62 Mio. Euro, der Anteil am Umsatz wuchs damit von 16,3 auf 16,6 Prozent. Zahlreiche Innovationen - unter anderem Komponenten für die Maschinensteuerung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz - seien entwickelt worden. Der Exportanteil ist mit 88 Prozent unverändert.

Die Produktion sei zuletzt trotz Corona fast durchgängig weitergelaufen. Lediglich in China sei der Betrieb aufgrund der Anordnung durch die lokale Regierung für drei Wochen unterbrochen gewesen, in diesen Zeitraum sei aber auch das alljährliche Neujahrsfest gefallen. Trotz diverser durch die Pandemie bedingte Hindernisse sei die Keba allen Verpflichtungen nachgekommen und habe ihre Kunden kontinuierlich beliefert.

Weltweite Niederlassungen

Zugute komme dem Unternehmen, dass es weltweite Niederlassungen habe, zusätzlich nütze man eine Reihe von digitalen Möglichkeiten, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Am Hauptstandort in Linz wurde für den Bereich Industrieautomation ein großer Messestand aufgebaut. Via Live-Video wenden sich die Experten an die Kunden oder Interessenten. So sei es gelungen, die Märkte aktiv zu bearbeiten.