Ukraine: Umweltverbände fordern Stopp von russischen Energieimporten

Die EU importiert rund 40 Prozent ihres Gases aus Russland. "Jedes Jahr zahlen wir eine riesige Summe Geld in Putins Taschen und den russischen Haushalt", sagte der ehemalige litauische Premierminister und EU-Abgeordnete Andrius Kubilius. "Wir müssen sofort ein vollständiges Embargo gegen russische Energieimporte verhängen", forderte Kubilius am Donnerstag. Auch Polen fordert ein europäisches Embargo gegen Öl, Gas und Kohle aus Russland. Das Land würde die Einfuhr russischer Kohle auch sofort einseitig stoppen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch.

Abhängigkeit beenden

Der VCÖ verwies auf Statistiken, nach denen Österreich zuletzt ein Zehntel seiner Erdölimporte aus Russland bezog. Seit dem Jahr 2010 habe Österreich rund acht Millionen Tonnen Rohöl aus Russland importiert. "Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig ist es, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs rasch zu beenden. Unsere Mobilität muss und kann deutlich energiesparender werden", so VCÖ-Mitarbeiter Michael Schwendinger.

Eine Mehrheit im Europäischen Parlament hatte sich am Mittwoch zunächst dafür ausgesprochen, Importe von russischem Öl und Gas nur einzuschränken. "Ein vollständiges Verbot von russischem Gas zu fordern, ohne vorher ein System einzurichten, dass uns realistisch durch den nächsten Winter bringt, wäre einfach keine verlässliche Entscheidung gewesen", sagte der CDU-Abgeordnete Christian Ehler. Man könne dies aber ins Auge fassen, wenn der Krieg weitergehe.