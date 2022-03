Experte: Russen brauchen 400 Tonnen Verpflegung pro Tag

Die russische Invasion in der Ukraine ist logistisch eine ungeheure Herausforderung. Die rund 100.000 russischen Soldaten brauchen pro Tag 400 Tonnen Verpflegung, die Fahrzeuge und Panzer zwei Millionen Liter Treibstoff am Tag. Hinzu kommen medizinische Versorgung, Munition und andere Betriebsmittel. Das alles hunderte Kilometer zu bewegen, ist alles andere als einfach, wie Oberst Andreas Alexa, Logistiklehrer an der Landesverteidigungsakademie, im APA-Gespräch erklärt.