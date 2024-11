Der deutsche Babybrei-Hersteller Hipp ist weiterhin sowohl in Russland als auch in der Ukraine aktiv. "Wir erzielen keinen Gewinn in Russland. Aber wir wollten die Liefersicherheit für die Mütter mit ihren Kindern sicherstellen", sagt Geschäftsführer Stefan Hipp den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.