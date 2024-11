US-Raketen für die Ukraine: Was das für den Krieg gegen Russland bedeutet

Ukrainische Streitkräfte sollen in die Lage versetzt werden, entfernter gelegene russische Abschussbasen sowie Flugplätze , von denen Bomber aufsteigen, ins Visier zu nehmen. Außerdem sollen Munitions- sowie Tanklager unschädlich gemacht werden.

Allerdings dürfte der Schritt die Moral der Truppe heben , zumal im Osten, wo sie stark unter Druck steht. Und einen direkten Einfluss auf das Kriegsgeschehen könnten die neuen Raketen in der russischen Region Kursk haben.

Offiziell eben wegen der erwähnten russischen Offensive gegen Kursk. Dort ließ Kreml-Chef Wladimir Putin etwa 50.000 Mann zusammenziehen, darunter auch mindestens 10.000 nordkoreanische Soldaten . Vor allem das Eingreifen Pjöngjangs führte Biden offiziell als Hauptargument für seine Entscheidung an.

Dort dürfte eine russische Offensive bevorstehen , um die von der Ukraine im Sommer handstreichartig eingenommenen Gebiete zurückzuerobern. Diese umfassen noch rund 600 Quadratkilometer und sind damit rund eineinhalb Mal so groß wie Wien.

Kreml-Chef Wladimir Putin bläst in der Region Kursk gerade zur Gegenoffensive

© via REUTERS/Vyacheslav Prokofyev

Doch dass Donald Trump ante portas steht und als US-Präsident ab 20. Jänner 2025 zugleich Commander in Chief sein wird, dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Der designierte Staatschef will laut eigenen Angaben Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen oder zumindest reduzieren und Frieden erzwingen.