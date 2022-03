Ukraine: Gaspreis hebt ab, EU zahlt besonders viel

In Deutschland sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm zur Bild, es wäre „eine Herausforderung, aber keine Katastrophe, wenn die russischen Gaslieferungen nächste Woche stoppen“. Für die kommenden Monate sei noch genug Gas in deutschen Speichern. Die Spekulationen, dass Europa von sich aus entscheiden könnte, russische Gasimporte zu stoppen, treibe die Preise zusätzlich in die Höhe. Doch bis jetzt fließt das Gas aber ganz normal.

Europa kauft übrigens teuer ein. Während Gas am US-Spotmarkt umgerechnet 16 Euro pro Megawattstunde kostet, seien die für heuer prognostizierten Preise in Europa 10 -mal so hoch, so der liberale Think Tank Eco Austria. Bis zum Sommer 2021 seien die Gaspreise in den USA und in Europa noch ähnlich hoch gewesen, die Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine habe das geändert.