Der italienische Energiekonzern Eni wird für russisches Gas nicht in Rubel zahlen. Dies sagte der Vorstandsvorsitzende Claudio Descalzi bei einer Podiumsdiskussion in Dubai, berichteten italienische Medien am Montag. "Eni verfügt nicht über Rubel. Die Verträge sehen die Bezahlung des Gases in Euro vor, und die Verträge sollten geändert werden, um die Bedingungen zu ändern", sagte Descalzi weiter.

Problem für Märkte

"Die Forderung Russlands, seine Erdgasexporte in Rubel zu bezahlen, stellt ein Problem für die Energiemärkte dar, da dies zu Preisschwankungen führt und es sehr schwierig ist, in dieser Währung zu zahlen", sagte Descalzi.