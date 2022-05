Überraschungen im Aufsichtsrat der Lotterien

Hesoun leitet bereits den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Casag und soll dort auch bleiben. Ein Vorsitzender für beide Unternehmen mache durchaus Sinn, argumentieren Insider. Vor allem in Hinsicht auf die Verlängerung der Konzessionen, die sowohl bei den Casinos als auch bei den Lotterien 2027 auslaufen. Ab 2023 dürfte das Finanzministerium die internationalen Ausschreibungsverfahren starten, die begehrtere Lizenz ist zweifellos jene fürs Lotto.

Die Mandate von Ex-ÖVP-Finanzminister und Raiffeisen-Manager Josef Pröll und des ehemaligen Novomatic-CEOs Harald Neumann werden nicht verlängert. Beide Manager sind nach wie vor Beschuldigte in der Casinos-Affäre in Zusammenhang mit der Bestellung des FPÖ-Mannes Peter Sidlo zum Finanzvorstand. Novomatic hält mehr als neun Prozent am Lotto und ersetzt Neumann durch den Finanzmanager Florian Saiko. Der ehrenamtliche ÖFB-Präsident und frühere Chef der Energie OÖ, Leo Windtner, geht ebenfalls.