Lotto: Sechs Hochgewinne und ein oberösterreichischer Rekord

Gestern Mittwoch, kurz vor halb zwei am Nachmittag: Der Run auf den Siebenfachjackpot näherte sich seinem Höhepunkt. Es war auch der Zeitpunkt, an dem sich irgendwo in einer Annahmestelle in Linz das Leben für einen Oberösterreicher oder eine Oberösterreicherin aus finanzieller Sicht grundlegend ändern sollte.

Er bzw. sie spielte zwölf Quicktipps, und gut sechs Stunden später war es Gewissheit: Im sechsten Tipp standen genau jene sechs Zahlen, die auch gezogen wurden. Es war der einzige Tipp mit den „sechs Richtigen“.

Damit knackte der oder die Glückliche den Siebenfachjackpot im Alleingang und gewann mehr als 9,8 Millionen Euro. Dies bedeutet einen neuen Lotto Rekordgewinn für Oberösterreich und den insgesamt zweithöchsten Sechser in der 35-jährigen Lotto-Geschichte. Dies war zwar der mit Abstand höchste, aber nur einer von insgesamt sechs Hochgewinnen an diesem Abend.

900.000 Euro nach Wien

Allen Grund zur Freude hatte auch ein Wiener. Ihm gelang es, ebenfalls per Quicktipp, bei LottoPlus einen Solo-Sechser zu erzielen und damit rund 900.000 Euro zu gewinnen. Dies ist der dritthöchste LottoPlus Sechser seit Einführung des Spiels im Jahr 2017. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde gehe es um etwa 200.000 Euro.



Beim Joker schließlich gelang es gleich vier Spielteilnehmern bzw. Spielteilnehmerinnen, den Jackpot zu knacken und einen sechsstelligen Gewinn einzufahren. Für das angekreuzte „Ja“ gehen je rund 186.000 Euro nach Wien, Niederösterreich, ins Burgenland und an einen Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hat.