Überlebenskampf: British Airways versteigert sein Tafelsilber

Die Fluggesellschaft hat Kunstgutachter konsultiert und will mindestens zehn Werke versteigern, von denen einige einen Wert von mehr als einer Million Euro haben. Das berichten mehrere britische Medien.

Laut dem "Evening Standard" hat Sotheby’s eine Reihe von Werken für einen möglichen bevorstehenden Verkauf bewertet.

1.500 Kunstwerke

Die Kunstsammlung von BA umfasst Werke britischer Künstler wie Damien Hirst, Peter Doig, Anish Kapoor, Chris Ofili und Tracey Emin.

Einige sind in der Zentrale des Unternehmens in der Nähe von Heathrow ausgestellt, aber viele der 1.500 Kunstwerke in der Sammlung befinden sich an den Wänden der Executive Lounges.