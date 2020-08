Über 10 Mio. Euro Unwetterschäden heuer in Burgenlands Landwirtschaft

Unwetter haben den landwirtschaftlichen Kulturen im Burgenland heuer bisher stark zugesetzt. "In Summe entstand in der burgenländischen Landwirtschaft ein Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro", zog Günther Kurz, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung, am Freitag anlässlich eines Lokalaugenscheins im "Blaufränkischland" im Bezirk Oberpullendorf eine Zwischenbilanz.

Im Burgenland sei die Situation heuer bisher von einer Schadensvielfalt geprägt: Ende März und Anfang April schädigte Frost die Obstblüte. Danach habe die drohende Dürrekatastrophe im Grünland und beim Sommergetreide durch einen nassen und kühlen Mai noch abgewendet werden können. Über die Sommermonate folgten Unwetter mit Hagel, Sturm und Überschwemmungen. "Das Dramatische: Viele Regionen wurden mehrmals geschädigt", erläuterte Kurz.

Die heftigen Unwetter in den vergangenen Wochen seien ein Anzeichen für den rasant fortschreitenden Klimawandel. Besonders der Weinbau im Mittelburgenland sei von Wetterextremen schwer getroffen worden. In manchen Lagen sei nahezu mit Totalausfällen zu rechnen, berichtete Kurz.