U‑Haft gegen René Benko bis Mitte Juni verlängert

Die wirtschafts- und strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Signa-Gründer René Benko halten weiter an. Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat die Untersuchungshaft gegen den Unternehmer von Amts wegen erneut verlängert. Benko bleibt damit vorerst bis 16. Juni 2026 in U-Haft.

Anlass war eine für den 16. April angesetzte Haftprüfungsverhandlung, auf deren Durchführung der Beschuldigte Benko, vertreten vom renommierten Strafverteidiger Norbert Wess, wegen angeblich unfairer Justizabläufe verzichtete.

Das Gericht sah aber keinen Anlass, die bestehenden Haftgründe neu zu bewerten. Nach Ansicht der Richter liegen weiterhin sowohl ein dringender Tatverdacht als auch der Haftgrund der Tatbegehungsgefahr vor. Die maßgeblichen Umstände hätten sich seit der letzten Entscheidung nicht verändert, zudem sei die Untersuchungshaft weiterhin verhältnismäßig.