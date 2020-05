Twitter-Aktien kosten zwischen 17 und 20 Dollar

Aus den Dokumenten bei der SEC geht hervor, dass sich Twitter bei entsprechender Nachfrage die Ausgabe von 10,5 Millionen weiteren Aktien vorbehält. Der Wert der Unternehmens wird bei einem Aktienpreis von 20 Dollar mit knapp elf Milliarden Dollar taxiert.

Das 2006 gegründete Twitter ist eines der am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke im Internet und hat nach eigenen Angaben 232 Millionen aktive Nutzer weltweit. Die Plattform, anfangs als Netzwerk zum Austausch von Belanglosigkeiten belächelt, hat stark an politischer und gesellschaftlicher Relevanz gewonnen. Die Demonstranten in der arabischen Welt nutzten Twitter, um die staatliche Zensur zu umgehen und ihre Aktivitäten zu koordinieren. Vor allem in den USA treten Politiker über das Netzwerk direkt mit Wählern in Kontakt, Behörden verschicken über Twitter Mitteilungen.