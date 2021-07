TUIfly und flyniki werden zu "Blue Sky"

An der neuen Holding soll die Stiftung 51 Prozent halten, Etihad kommt auf 25 Prozent und der Reisekonzern TUI auf 24 Prozent, heißt es in dem Zeitungsbericht. Weil Air-Berlin-Chef Stefan Pichler in Personalunion auch Vorsitzender der Stiftung sei, dürften Kontrolle und ein Großteil des wirtschaftlichen Risikos über Umwege, aber de facto bei Etihad liegen. Diese hält 29,2 Prozent der Anteile an der angeschlagenen Air Berlin und sorgt mit Finanzspritzen seit Jahren für deren Überleben.

Die heutige TUIfly und Niki ( flyniki) bleiben nach Informationen der " SZ" vorerst separate Flugbetriebe, die Verwaltung solle allerdings so weit wie möglich in Hannover konzentriert werden.

"Blue Sky" wurde wegen der desaströsen finanziellen Lage von Air Berlin nötig. TUIfly vermietet seit Jahren 14 Boeing 737-Flugzeuge samt Piloten an Air Berlin, zu hohen Stundensätzen und hoher Gewinnmarge. Air Berlin wollte, so heißt es, die Maschinen seit langem loswerden, doch TUI pochte bisher auf geltende Verträge. Nun aber sorge sich der Reisekonzern, dass Air Berlin die Maschinen eines Tages nicht mehr bezahlen kann - und wolle deshalb die Reißleine ziehen: TUI gibt gegen weiteres "Entgegenkommen" von Etihad das lukrative Arrangement nun auf.