Tschechen haben das Spiel um die Casinos gewonnen

Die Gespräche waren streng geheim und dauerten bis spät in die Nacht. Die Teams, die in mehreren Wiener Anwaltskanzleien verhandelten, wurden von Novomatic-Chef Harald Neumann und Sazka-Boss Robert Chvatal geleitet. Weder das Finanzministerium noch die Staatsholding ÖBAG wussten davon. Erst um 2 Uhr waren die beiden Gaming-Konzerne handelseins. Unterschrieben wurde der Deal am späten Vormittag im Novomatic-Forum in der Wiener Innenstadt.