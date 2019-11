"Trump wird rummäkeln, aber es wird keine Autozölle geben"

Annäherung an China

Unterdessen sind optimistische Meldungen zum Handelskonflikt zwischen China und den USA das beherrschende Thema. Die Streitparteien wollen auf die angedrohte Erhöhung von Strafzöllen und Handelshemmnissen verzichten, bereits eingeführte Handelsschranken und Zölle sollen stufenweise abgebaut werden.

Angesichts der positiven Nachrichten fielen die Reaktionen auf den Finanzmärkten eher verhalten aus, kommentierte Commerzbank-Analyst Thu Lan Nguyen. Handelsberater Peter Navarro hatte nämlich gewarnt, dass es noch keine finale Einigung in Bezug auf die Zölle gebe. Die Entscheidung liege in den Händen des Präsidenten.

Ohne Trump-Tweet keine Party

"Und vielleicht ist es genau das, was dem Markt fehlt", so Thu Lan Nguyen: "Ein Tweet des sonst in diesen Belangen so mitteilungsbedürftigen US-Oberhaupts, der die Fortschritte in den Verhandlungen bestätigt."