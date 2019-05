Trump verzichtet vorerst auf Strafzölle auf Auto-Importe aus Europa

US-Präsident Donald Trump will trotz einer am Samstag ablaufenden Gesetzesfrist vorerst keine Strafzölle auf Auto-Importe verhängen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Kreisen der Autobranche erfuhr, will Trump seine Entscheidung vom Verlauf der Verhandlungen mit der EU und anderen Ländern über die strittigen Handelsfragen abhängig machen.

Die US-Gesetzeslage räumt den Präsidenten die Option ein, bei solchen Verhandlungen seine Entscheidung um bis zu sechs Monate zu verschieben.

Bei einem Treffen im Weißen Haus am Dienstag sei die Linie bekräftigt worden, von diesem zusätzlichen zeitlichen Spielraum Gebrauch zu machen, meldete die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Trump hat mit Strafzöllen von 25 Prozent auf importierte Autos gedroht. Dies würde besonders die deutschen und japanischen Hersteller hart treffen.

Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten allerdings im Juni 2018 eine Art Waffenstillstand im transatlantischen Handelsstreit vereinbart. Inzwischen steht nach langen Sondierungen zwischen Washington und Brüssel der Start förmlicher Verhandlungen über ein Handelsabkommen an. Die EU-Staaten erteilten der Brüsseler Kommission Mitte April dafür das Mandat.

Dass Trump die Entscheidung über die Autozölle verschiebt, hängt offenbar aber auch mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zusammen. Die US-Regierung hat mit dem Konflikt, der sich in den vergangenen Tagen durch weitere gegenseitige Zollerhöhungen von massivem Umgang nochmals verschärft hat, derzeit alle Hände voll zu tun. Weiterhin peilt Trump eine Handelsvereinbarung auch mit Peking an.