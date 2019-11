Trump verpasst Frist: Sind Autozölle gegen die EU vom Tisch?

Diese Frist ist mit dem 15. November abgelaufen, anders als erwartet blieb Trump aber eine Erklärung oder zumindest einen Tweet schuldig, wie es mit den drohenden Zöllen auf unter anderem europäische Autos weitergehen soll.

Gericht setzt enge Grenzen

Damit sind diese Zölle vom Tisch, urteilt die renommierte Handelsexpertin Jennifer Hillman, ehemalige Mitarbeiterin der Welthandelsorganisation WTO. Sie beruft sich dabei auf eine Entscheidung, welche das für Handelsfragen zuständige US-Gericht ( CIT, US-Court of International Trade) just am 15. November getroffen hat. Dort geht es um einen Fall, in dem ein Unternehmen einen Teil der Import-Zölle auf Stahl aus der Türkei zurückfordert.