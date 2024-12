Trump will EU erpressen: Kauft mehr Öl und Gas, oder es gibt Zölle "ohne Ende"

"Sie nehmen gar nichts"

"Sie nehmen unsere Autos nicht, sie nehmen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, sie nehmen gar nichts", sagte Trump in einem Radio-Interview. "Wissen Sie, die EU ist ein Mini-, aber nicht so mini, ein Mini-China", fuhr Trump fort.

Trump hat im Wahlkampf einen radikalen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik angekündigt. Getreu seinem Motto "America first" will er die heimische Wirtschaft mit pauschalen Zöllen stützen, was auch die europäische Wirtschaft hart treffen könnte.

Bereits in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) hatte Trump einen Handelskonflikt mit China entfacht und eine Reihe von Strafzöllen auf Produkte aus der Europäischen Union verhängt.