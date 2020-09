Trump billigte TikTok-Deal: "Es wird eine ganz neue Firma sein"

Die Zukunft der Video-App TikTok in den USA scheint gesichert, nachdem Präsident Donald Trump einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen gebilligt hat. Das weltweite Geschäft von TikTok komme in eine neue Firma mit Sitz in den USA, "wahrscheinlich in Texas", sagte Trump in der Nacht auf Sonntag. "Ich habe den Deal abgesegnet."

Eine formelle Aufhebung der US-Maßnahmen gegen TikTok steht noch aus. Die US-Regierung verschob die für Sonntag geplante Download-Sperre für TikTok um eine Woche. Die Entscheidung sei "angesichts der jüngsten positiven Entwicklungen" gefallen, teilte das Handelsministerium am Samstag mit.