TikTok-Sperre: Jetzt schlägt China zurück

Das Handelsministerium in Washington begründete die Entscheidung, die auch den chinesischen Kommunikationsdienst WeChat betrifft, mit Gefahren für die "nationale Sicherheit" der Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump verdächtigt TikTok der Spionage für China, was der Mutterkonzern ByteDance zurückweist.

ByteDance klagt

TikTok-Mutterkonzern ByteDance geht einem Medienbericht zufolge gerichtlich gegen die Verbotsankündigung der US-Regierung vor. Das Unternehmen und sein Mutterkonzern ByteDance reichten am Freitagabend bei einem Bundesgericht in Washington Beschwerde ein, um die Download-Sperre doch noch zu blockieren, berichtet Bloomberg am Samstag. US-Präsident Donald Trump habe

seine Befugnisse überschritten, heiße es darin.